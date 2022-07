Irregolarità in una sala slot: inflitte sanzioni per 66 mila euro

Molteplici irregolarità sono state rilevate in una sala VLT della provincia di Verona dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), in servizio presso l’ufficio dei Monopoli per il Veneto.

Secondo quanto riferito da ADM, la sala oggetto di un cambio gestione, senza prevista richiesta di voltura, operava in assenza di regolare autorizzazione dell'agenzia. Nei confronti del titolare dell’esercizio e del gestore degli apparecchi, verranno quindi elevate sanzioni in misura ridotta per 66 mila euro complessivi, per la violazione dell’art.110 co.9 lettera f-bis T.U.L.P.S..

Inoltre, la somministrazione di alimenti e bevande sarebbe stata effettuata in modo difforme da quanto statuito dal Decreto 30111/2011. In effetti, tale attività, anziché essere accessoria e praticata dal medesimo ingresso del locale presso il quale si svolgeva l’offerta di gioco, veniva esercitata immediatamente dopo aver varcato l’entrata e con plateatico esterno, mentre per la sala VLT era stato creato un ulteriore accesso, privo delle dovute autorizzazioni, tramite una porta laterale segnalata da un’apposita insegna.

L'esercizio sarà anche oggetto di segnalazione alle autorità comunali.