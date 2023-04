Sala slot danneggiata a Verona, i carabinieri arrestano un ragazzo di 23 anni

I carabinieri di Verona riferiscono in una nota di un episodio avvenuto durante la notte scorsa, quando i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un cittadino gambiano ventitreenne perché ritenuto responsabile di «danneggiamento aggravato ad esercizio commerciale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale». Secondo quanto viene riportato nella nota dei militari, il giovane si sarebbe trovato «in stato di alterazione psicofisica» e sarebbe entrato in una sala slot del centro cittadino, iniziando ad un certo punto a «devastare il locale senza motivo, minacciando altresì l’unica commessa presente ed aggredendo un cliente».

I carabinieri riferiscono quindi di essere rapidamente intervenuti sul posto cercando di riportare l'uomo alla calma. Stando a quanto viene riferito, tuttavia, quest’ultimo li avrebbe invece «bersagliati, lanciandogli contro vari oggetti di metallo». Pertanto, al fine di far cessare l’«azione violenta», i militari spiegano di essere stati «costretti a ricorrere all’uso della pistola Taser».

Una volta bloccato, l’uomo sarebbe quindi stato condotto in caserma, dove si sarebbe recato anche il gestore del locale per denunciare gli ingenti danni subiti. Tra questi, i carabinieri evidenziano le «sette slot machine rese inservibili», ma anche «arredi e murature gravemente danneggiati», il tutto per un valore monetario di «circa 70.000 euro».

Più tardi, secondo quanto riportato dai carabinieri, il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto l’imputato al «divieto di dimora nel Comune di Verona», in attesa della celebrazione del processo che è stata fissata per il prossimo 21 novembre. Gli stessi militari evidenziano infine che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».