Sradicano con la ruspa le colonnine per il denaro del distributore: banditi in fuga

Non sono andati per il sottile i malviventi che nella notte tra martedì e mercoledì, hanno messo a segno un colpo presso il distributore di carburante Auchan, posizionato sulla Strada Regionale 11, a Bussolengo.

Utilizzando un escavatore asportato poche ora prima infatti, hanno divelto le colonnine per l'inserimento del denaro contante, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Al momento non è stata comunicata l'entità del bottino e sul posto si sono diretti i carabinieri del Nor di Peschiera del Garda e della stazione di Bussolengo, che hanno visionato anche i filmati delle telecamere della zona.

