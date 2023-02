Tutti assolti nel processo Ruby Ter, anche Roberta Bonasia: «Sono emotivamente provata»

Ieri, 15 febbraio, nel tribunale di Milano è stata pronunciata la sentenza del processo ribattezzato Ruby Ter. Le accuse erano falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari ed erano rivolte a vario titolo a 29 imputati. Il principale accusato era l'ex premier Silvio Berlusconi, insieme a Karima El Mahroug, alias "Ruby Rubacuori", da cui i tre processi prendono il nome. Ma tra gli imputati erano presenti anche una ventina di ragazze, tra cui Roberta Bonasia, ex infermiera ed ex reginetta di bellezza, originaria di Nichelino in provincia di Torino ma da anni ormai residente nel Veronese. Per Bonasia e per tutti gli altri imputati il pm aveva chiesto una condanna. Richiesta respinta dal giudice, che ha assolto i 29 accusati perché il fatto non sussiste.

Tutti innocenti, dunque, sia Berlusconi, sia Karima El Marough e sia anche Roberta Bonasia. Secondo i giudici, Bonasia non sarebbe stata corrotta per mentire negli altri due processi (processo Ruby e processo Ruby Bis) e quindi per non rivelare quello che sarebbe accaduto durante le cosiddette «cene eleganti». Cene che Berlusconi organizzava nella sua villa di Arcore e a cui partecipavano anche delle ragazze.

«Sono stati anni lunghissimi - ha commentato Roberta Bonasia - A causa di questo processo, ho dovuto affrontare molte, troppe difficoltà e sofferenze: un peso che mi ha logorato e scalfito facendomi provare un costante senso di inadeguatezza e sconforto. Ho dovuto sacrificare opportunità lavorative, amicizie e legami familiari. Ho vissuto perennemente con la sensazione di dovermi nascondere per accuse infondate. Con la paura costante che qualcuno fosse sempre pronto a giudicarmi senza sapere davvero chi fossi, o cosa provassi. Non auguro a nessuno quello che ho dovuto subire. Finalmente è arrivata la sentenza tanto attesa. Un verdetto che mette il punto a tutto il dolore provato e che rende giustizia a tutte le persone, che come me, hanno subito un attacco ingiusto che ci ha cambiato la vita in negativo e fatto perdere anni importanti, che nessuno ci potrà restituire. Sono emotivamente provata ma sollevata». E il suo avvocato Stefano Tazzani ha aggiunto: «È stato un processo lungo ed impegnativo, ma la sentenza del tribunale ci rende finalmente giustizia. Il prezzo pagato da alcune di queste ragazze e dalla mia assistita in particolare è stato però davvero troppo alto. Mi auguro che da domani possa ritrovare un po' di serenità».

Una vicenda giudiziaria lunga tredici anni e partita nel 2010, quando Karima El Mahroug viene accompagnata in questura a Milano per un'identificazione. La ragazza, all'epoca minorenne, invece di essere affidata ad una comunità per minori venne affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti, su intercessione di Berlusconi. Da quel fatto emersero le feste che l'ex presidente del consiglio organizzava ad Arcore. Feste a cui la stessa Ruby aveva partecipato e durante le quali ci sarebbero stati scambi di denaro e prestazioni sessuali. In poche parole: un giro di prostituzione. Nei processi Ruby e Ruby Bis, alcune ragazze che avevano partecipato a queste serate hanno dovuto testimoniare. Ed il fatto che Berlusconi avesse pagato queste ragazze durante i processi ha fatto sorgere il sospetto che l'ex premier in sostanza corrompesse queste testimoni per farle mentire o per renderle reticenti. Da questo sospetto è nato il processo Ruby Ter che ieri si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati, compresa la veronese d'adozione Roberta Bonasia.