«Mi hanno rubato l'iPhone e si trova vicino a voi»: chiama in caserma e fa arrestare due uomini

Trovati in possesso di due iPhone rubati durante un controllo, due cittadini romeni domiciliati in provincia di Milano sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Verona San Massimo.

Una pattuglia dell'Arma in servizio su strada Bresciana, ha notato l'auto sospetta che si aggirava per la zona e hanno dunque deciso di effettuare un controllo d'iniziativa. Visti i numerosi precedenti penali dei presenti a bordo del mezzo, i militari hanno deciso di accompagnarli in caserma per approfondire le ragioni della loro presenza nel Comune scaligero.

Nel corso di questi accertamenti però, un cittadino ha contattato telefonicamente la stazione dei carabinieri, spiegando che poco prima aveva subito il furto del suo iPhone 13 Pro Max e che il sistema di localizzazione lo collocava proprio nei pressi della caserma.

I carabinieri hanno dunque intuito che lo smartphone potesse trovarsi a bordo dell'auto fermata e l'hanno perquisita a fondo: solamente al termine di un’accurata e prolungata ispezione, avrebbero scoperto un vano, abilmente ricavato in un’intercapedine del sedile posteriore, dove era stato nascosto il dispositivo in questione ed un altro cellulare, che si scoprirà poi essere stato rubato a Padova.

Per i due sono così scattate le manette. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, ha disposto nei loro confronti il divieto di dimora nella provincia di Verona.