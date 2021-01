Sorpreso dal personale a rubare whisky al supermercato: 33enne in manette

Nel pomeriggio di sabato gli agenti delle Volanti della Questura di Verona hanno tratto in arresto, con l'accusa di tentato furto aggravato, A.S., 33enne cittadino pakistano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L'uomo è stato fermato all’interno del supermercato Esselunga di corso Milano, a Verona, dove gli operatori di Polizia sono intervenuti intorno all'ora di mezzogiorno, in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura.

Secondo le dichiarazioni rese dagli addetti alla vigilanza e acquisite dalle forze dell'ordine, il giovane si sarebbe introdotto poco prima nel punto vendita attirando sin da subito l’attenzione del personale di sorveglianza, in quanto in passato si sarebbe reso responsabile di altri furti all'interno della medesima attività commerciale.

Arrivato dunque nel reparto liquori, il 33enne avrebbe prelevato 7 bottiglie di whisky, poi nascoste sotto il giaccone per uscire dal supermercato senza pagarle.

Allertate, sul posto sono giunte in pochissimo tempo le Volanti, che hanno restituito al direttore la refurtiva del valore di oltre 100 euro e arrestato A.S., che solo negli ultimi otto mesi si sarebbe reso responsabile di analoghi episodi in dieci occasioni.

Lunedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 23 marzo.