Sorpresi a "ripulire" una villetta e a caricare la refurtiva sul furgone: arrestati

Si sarebbero introdotti all’interno di una villetta e, senza preoccuparsi di poter destare sospetti, hanno iniziato a caricare sul loro furgone i beni di valore trovati nell’abitazione: è quanto sarebbe successo domenica, in pieno giorno, in via Apollo a Verona.

La segnalazione alla centrale operativa della Questura di Verona intorno alle 14 da parte del proprietario della villa, che era stato avvisato da un conoscente che, passando in zona, aveva notato nel vialetto di ingresso un furgone bianco e due uomini. Il sospetto di quest'ultimo, che poi si sarebbe rivelato fondato, ha consentito agli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di raggiungere in pochissimo tempo l'abitazione e di cogliere in flagranza i ladri: un 20enne e un 37enne, entrambi di nazionalità romena.

Con la presenza del proprietario dell'immobile, residente poco distante, gli agenti hanno constatato che i due uomini erano riusciti ad accedere alla villetta rompendo il vetro di una portafinestra e dall'abitazione, al momento dell'arrivo della Polizia, avevano già asportato sei sedie antiche in legno, alcuni quadri, oggetti in ceramica e un distillatore in rame di grandi dimensioni. Alcuni lampadari antichi inoltre sarebbero stati trovati smontati dentro casa, verosimilmente per essere caricati a loro volta sul camioncino.

I due ladri sono stati pertanto arrestati per il reato di furto aggravato e condotti in Questura, dove hanno atteso la celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di lunedì.

I poliziotti hanno provveduto a restituire al legittimo proprietario tutti i complementi d’arredo e gli oggetti decorativi trovati nel furgone, dove sono stati rinvenuti anche diversi arnesi atti allo scasso: oggetti, questi, debitamente sequestrati.

Dopo la convalida del provvedimento, il giudice ha disposto nei confronti di entrambi i cittadini stranieri la misura cautelare della custodia in carcere.