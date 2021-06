Sorpreso a rubare, colpisce al volto il vigilante del supermercato con la bottiglia: arrestato

L'episodio si è verificato intorno alle ore 19 di lunedì in via XX Settembre a Verona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura scaligera, allertati da un dipendente del punto vendita

Entrato nel supermercato IN’S di via XX settembre, nel quartiere di Veronetta, avrebbe preso dagli scaffali una bottiglia di vino e, per sfuggire alle guardie giurate che lo avevano visto mentre la nascondeva, le ha aggredite.

È quanto sarebbe accaduto intorno alle ore 19 di lunedì in città. Il responsabile è stato individuato in un cittadino tunisino di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, che per non destare sospetti si era diretto verso le casse per pagare una bevanda analcolica, ma quando ha capito di essere stato scoperto, avrebbe estratto dai vestiti un coltello da cucina ed ha minacciato gli addetti alla security che gli sbarravano la strada. Il 47enne però non sarebbe riuscito ad intimidire i vigilanti e quindi avrebbe messo mano alla bottiglia di vetro precedentemente rubata per mettere fuori gioco uno dei due, colpendolo in pieno volto.

A quel punto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, allertati da un dipendente del supermercato, che hanno visto il cittadino straniero dirigersi verso l’uscita dopo aver spinto a terra l’altro addetto alla sicurezza.

Finito in manette per il reato di rapina aggravata, l’uomo è comparso martedì mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, in sede di rito direttissimo ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.