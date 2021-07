Sorpreso a rubare al supermercato, colpisce un carabiniere: 69enne in manette a Verona

Forse non ci si aspettava neppure il furto, di certo non che opponesse resistenza arrivando a colpire un operatore. Sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona, nel pomeriggio di gioved', ad intervenire presso il supermercato Aldi di piazza Cittadella, dove poco prima era scattato l’allarme al passaggio di un anziano che, bloccato dall'addetto alla vigilanza, aveva superato le casse senza pagare alcuni capi di abbigliamento e generi alimentari, per un valore di circa 70 euro.

Il 69enne, originario della Provincia di Napoli con vari precedenti alle spalle e senza una dimora fissa, è stato quindi invitato dai militari a seguirli sull'auto di servizio, ma in tutta risposta l'uomo, apparso di aspetto emaciato alle forze dell'ordine, avrebbe colpito allo stomaco il capo pattuglia, fortunatamente senza provocargli particolari conseguenze.

Per lui sono così scattate le manette con le accuse di furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, dovrà rispondere della violazione dell'Ordine impartitogli dal Questore di non fare ritorno a Verona sino al novembre 2022. Venerdì mattina, il giudice del rito direttissimo ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di dimora,, rinviando il rocesso a settembre.