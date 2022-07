Chiedono una sigaretta a due turisti e li abbracciano per rubargli smarwatch e iPhone: arrestati

Si sarebbero avvicinati a due giovani turisti americani con la scusa di chiedere una sigaretta e poi li hanno abbracciati. Con questo espediente sarebbero bastati pochi secondi ai malviventi per rubare ad uno dei due individui un Apple watch, e per tentare di sottrarre all’altro un Iphone senza riuscirci.

È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 2 in via Rigaste San Zeno a Verona.

Appena i cittadini americani si sono resi conto di quanto stava accadendo, hanno inseguito i ladri che nel frattempo erano fuggiti in direzione di Castelvecchio, chiedendo la restituzione dello smartwatch rubato.

Proprio in quel frangente i malviventi, un 20enne e un 21enne, sono stati bloccati dagli agenti delle Volanti che stavano transitando in Corso Castelvecchio durante un normale servizio di controllo del territorio. Nonostante il tentativo di fuga e la resistenza opposta dai malviventi, entrambi sono stati bloccati in Vicolo Pomodoro e arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti posti in essere dai poliziotti, è subito emerso che entrambi i giovani risultano gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e che il più giovane dei due è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lunedì mattina, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.