Sorpreso a rubare un paio di scarpe in un negozio del centro: arrestato

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della sezione radiomobile di Verona sono stati chiamati all'intervento presso il punto vendita Nike di via Mazzini. Un 23enne di origini marocchine, pregiudicato, si era appropriato di un paio di scarpe del valore di 120 euro. Colpo che in ogni caso era riuscito solamente in parte: nella scatola infatti c'erano due scarpe sinistre, accorgimento che rientra tra i metodi per scoraggiare i furti.

Il giovane dunque è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza, in attesa della direttissima che si è svolta lunedì mattina, al termine della quale il provvedimento è stato convalidato e disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma presso la Questura di Verona.