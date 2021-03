Il parroco lo scopre a rubare in sagrestia, lui lo aggredisce e scappa, ma viene arrestato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Zevio con l'accusa di rapina: l'episodio è avvenuto lunedì pomeriggio verso le 18 nella chiesa della Beata Vergine Maria. L'uomo era entrato nella parrocchia, dove si era mescolato ai fedeli raccolti in preghiera, ma ben presto avrebbe rivelato le vere ragioni della visita, sgattaiolando nella sagrestia, dove avrebbe potuto agire indisturbato per qualche istante, rovistando tra i cassetti alla ricerca di oggetti preziosi.

Scoperto dal parroco, intervenuto per fermarlo, avrebbe iniziato ad aggredirlo, spingendolo e facendolo quasi rovinare a terra. H.H.J, pregiudicato svizzero, sarebbe poi riuscito a guadagnare l’uscita e darsi alla fuga portando con sé alcuni oggetti del valore complessivo di 250 euro.

L’allarme, dato tempestivamente dal religioso, è stato raccolto da una pattuglia dei carabinieri in servizio di perlustrazione proprio in quel momento. Le ricerche del malvivente si sono concluse poco dopo, quando i militari sono riusciti a localizzarlo poco distante dalla chiesa, traendolo in arresto mentre era ancora in possesso di tutta la refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

L’uomo, dopo la compilazione degli atti, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio. Martedì mattina si è celebrato, in modalità telematica con il Tribunale di Verona, il processo per direttissima al termine del quale il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha emesso a carico dell’indagato la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Zevio.