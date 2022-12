Si finge elettricista per rubare rame in un'azienda, ma viene scoperto ed arrestato

Insieme ad un complice, avrebbe scavalcato la recinzione di un’azienda privata, staccato i cavi elettrici di una cabina dell’Enel posta al suo interno, forzato la porta d’ingresso di questa e iniziato ad armeggiare con la bobina di un trasformatore elettrico, allo scopo di mettere le mani sul rame contenuto al suo interno.

Il malvivente, un 34enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato però prima sorpreso dall’addetto alla vigilanza dell’azienda e poi arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona.

Il tutto si è verificato poco dopo le ore 13 di sabato, in un’azienda situata in Strada dell’Alpo. A dare l’allarme è stato l’istituto di vigilanza privata, che ha segnalato alla centrale operativa della questura la presenza di due intrusi nei pressi della cabina elettrica collocata all’interno della ditta.

Giunto sul posto in attesa delle volanti, l'addetto alla sorveglianza avrebbe chiesto ai due estranei spiegazioni circa la loro presenza. Questi avrebbero allora finto di essere elettricisti e continuato, incuranti della presenza del vigilante, ad armeggiare sulla bobina elettrica.

Alla vista dell'auto della polizia, uno dei due malviventi è riuscito a scappare, mentre l’altro è stato bloccato e arrestato dagli agenti per tentato furto aggravato. L’uomo dovrà, inoltre, rispondere anche di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli: nella borsa che aveva con sé, infatti, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato decine di arnesi atti allo scasso.

Lunedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte la settimana.