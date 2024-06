Sorpresi a rubare tra gli scaffali del Pam, minacciano il dipendente che chiama lo stesso i carabinieri

Per loro l'accusa è di rapina in concorso ai danni del supermercato Pam di via Valverde. Nella serata di mercoledì 26 giugno, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e repressione dei reati, hanno messo le manette ai polsi di due 20enni di origine marocchina e regolari in Italia.

Una volta entrati nell'esercizio commerciale, i due giovani avrebbero iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali, inziando a prelevare generi alimentari di diverso tipo dagli scaffali per poi nasconderli nei vestiti. Sorpresi da un dipendente, lo avrebbero minacciato facendoli dei gesti con le mani molto semplici ma chiari e inequivocabili, intimandogli di non parlare o gli avrebbero "tagliato la gola".

Il lavoratore però non si sarebbe lasciato intimorire e, senza farsi notare, ha subito contattato il 112. Le pattuglie dei militari sono così arrivate in tempo per fermare i due giovani proprio appena prima che uscissero dal supermercato: la refurtiva è stata dunque recuperata e riconsegnata all'avene diritto.

Conclusi gli accertamenti del caso, i due 20enne sono stati dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura di Verona, trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando di via Salvo D’Acquisto, in attesa del giudizio direttissimo.