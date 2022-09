Sorpresi nel cuore della notte a rubare gasolio nel cantiere TAV: arrestati

Avrebbero preso di mira un cantiere della TAV nel Comune di San Bonifacio nella notte tra domenica e lunedì, ma entrambi alla fine sono finiti in manette per il tentato furto di gasolio.

Si tratta di due cittadini moldavi, uno domiciliato nel Veronese e l’altro nel Bresciano, che si sono introdotti nell'area dei lavori e, utilizzando un tubo di gomma, sarebbero riusciti ad estrarre dai serbatoi dei mezzi d’opera lì posteggiati, ben 230 litri di gasolio, riempiendo 11 taniche. Intorno alla 1.40 però, proprio mentre le collocavano all'interno del loro veicolo, i malviventi sarebbero stati sorpresi dall'equipaggio del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio, che si era insospettito notando la presenza di alcune persone nel cantiere nel cuore della notte.

I militari hanno quindi bloccato i due, sequestrato il tubo usato per sottrarre il carburante dai veicoli e restituito il maltolto al titolare della ditta.

Lunedì mattina, il giudice monocratico del tribunale di Verona, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la scarcerazione dei due stranieri e per uno di questi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo fissato per il prossimo mese di ottobre.