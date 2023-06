Sorpreso a rubare l'elemosina in chiesa, 68enne viene denunciato dai carabinieri

Sorpreso a rubare in chiesa il denaro che i fedeli avevano lasciato nelle cassette per le elemosine, utilizzando un metro a nastro alla cui estremità è stato posto dello scotch biadeviso, un uomo nei giorni scorsi è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Grezzana.

Il fatto si sarebbe verificato nei giorni presso la Chiesa di Santa Maria e Santa Elisabetta, situata in via Roma. Lì, durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio, una pattuglia dei militari avrebbe sorpreso un 63enne italiano che si era appena impadronito di 38 euro. L'individuo è stato dunque denunciato e gli strumento in suo possesso (metro a nastro, biadesivo e torcia) sono stati posti sotto sequestro.