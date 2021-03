Scoperti a rubare capi d'abbigliamento grazie alle telecamere: arrestati

Incastrati dalle telecamere, S. D., rumeno classe 1982, e R. V., moldavo classe 1990, entrambi domiciliati ad Aprilia, sono stati arrestati dai carabinieri di Bussolengo con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Erano le 15.30 di domenica 14 marzo, quando il personale addetto alla sicurezza del supermercato Spazio Conad, situato all'interno del centro commerciale Le Porte dell'Adige, si è rivolto al 112. Poco prima infatti, dalla visione del sistema di videosorveglianza, due soggetti erano stati sorpresi a rubare all'interno del punto vendita una serie di beni il cui valore verrà poi quantificato in 105 euro circa e sono stati quindi fermati non appena hanno oltrepassato le casse

Dai filmati gli addetti alla vigilanza avrebbero notato un individuo che, all'interno del supermercato, ha prelevato un paio di solette per poi privarle con delle forbici della confezione esterna, sulla quale erano applicate le placche anti-taccheggio. L'uomo poi si sarebbe accasciato a terra per indossarle, dopodiché avrebbe prelevato altri capi di vestiario e si sarebbe diretto ai camerini, dove lo attendeva un altro soggetto. Entrambi sarebbero quindi entrati negli stanzini e uscendo avrebbero gettato a terra diverse etichette applicate sui capi stessi. A quel punto avrebbero oltrepassato una cassa dopo aver pagato alcuni beni alimentari, venendo però fermati dai vigilantes nella galleria del centro commerciale.

Avvisata l'Arma, sul posto è giunta una pattuglia della stazione di Bussolengo che, dopo aver raccolto rapidamente le testimonianze dei vigilantes, ha accompagnato i due individui negli uffici del personale della sicurezza del centro commerciale. Una volta identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale che avrebbe dato esito positivo: sarebbero state rinvenute infatti le forbici utilizzate per rimuovere la placche anti-taccheggio e le solette asportate poco prima. Inoltre, sulla persona di R. V., sarebbero stati rinvenuti anche 4 paia di boxer, un maglioncino, un pantalone e una ulteriore soletta per scarpe.

I due a quel punto sono stati accompagnati negli uffici del Comando dei carabinieri di Bussolengo e, dopo aver ricevuto la formale denuncia-querela del responsabile della sicurezza, sono stati arrestati in flagranza del reato di furto aggravato in concorso.

Al termine delle operazioni, gli arrestati hanno hanno pagato la merce sottratta e, successivamente, sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Peschiera del Garda. Nella mattinata di lunedì, i due sono stati giudicati con rito direttissimo, all'esito del quale, dopo la convalida dell’arresto, sono stati condannati a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e quindi rimessi in libertà.