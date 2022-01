Sorpreso a rubare di notte su un'auto a Verona, 22enne viene arrestato dalle Volanti

Gli agenti delle Volanti lo hanno intercettato subito dopo la segnalazione pervenuta, nella notte tra domenica e lunedì, mentre cercava di svaligiare un'auto parcheggiata nel quartiere di Borgo Milano: il 22enne era stato visto aggirarsi tra le macchine in sosta poco prima dell'una da un residente che, insospettito, ha chiamato il 113

Quando i poliziotti sono arrivati, avrebbero trovato il ragazzo seduto a bordo di un veicolo posteggiato in via Fattori, mentre frugava al suo interno. È scattato così l'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato e il 22enne è stato condotto in Questura per gli accertamenti, che hanno fatto emergere lo stato di irregolarità del cittadino extracomunitario rispetto alla normativa in vigore in materia di immigrazione sul territorio nazionale.

Il giovane ha così atteso presso gli uffici di lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo che si è tenuta lunedì mattina, che ha visto il giudice convalidare il provvedimento: il ragazzo è ora a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.