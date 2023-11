Rubano lo zaino ad un turista e usano il bancomat in centro: due giovanissimi nei guai

Si trovava a passeggio in piazza Brà e, mentre ammirava le bellezze del centro di Verona, sarebbe stato avvicinato da una coppia di giovani, un ragazzo algerino ed un’italiana minorenne, che gli avrebbero rubato lo zaino. La ragazza infatti avrebbe distratto il 34enne ragusano chiedendo informazioni ed il suo complice nel frattempo si sarebbe appropriato dei suoi effetti personali.

La scena però non è sfuggita ad un giovane veronese, il quale ha contattato il 113 fornendo, con dovizia di particolari, la descrizione dell'intera dinamica, dell'abbigliamento e le caratteristiche somatiche degli autori del fatto. Con queste informazioni, gli agenti delle volanti della polizia di stato si sono messi alla ricerca dei due giovani, che nel frattempo avrebbero iniziato ad utilizzare il bancomat della vittima in vari locali del centro storico.

I messaggi di avviso di pagamento ricevuti dal 34enne, hanno permesso alle forze dell'ordine di localizzare i due giovani, che sono stati fermati e condotti in questura. Accertata l’identità di entrambi, il cittadino algerino maggiorenne è stato arrestato, mentre la ragazza minorenne, già nota per i trascorsi in città nell’ambito delle baby gang al femminile, è stata denunciata e affidata alla famiglia.

L'intero bottino recuperato è stato poi restituito al legittimo proprietario.

Giovedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto del maggiorenne e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il questore Massucci inoltre ha avviato l’istruttoria per l’applicazione di una misura di prevenzione (l’avviso orale) a carico del ragazzo, in quanto non ha avuto remore ad avvalersi della complicità di una minorenne per commettere il reato.