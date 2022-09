Rubano lo smartphone ad un 19enne e gli chiedono il "riscatto": coppia in manette

Una donna francese di 31 anni e un veronese di 37, che vivono nel capoluogo scaligero, sono finiti in manette a Padova nella serata di giovedì. La coppia infatti, con l'idea di "guadagnare" qualche centinaio di euro, si sarebbe appropriata dello smartphone di un giovane, per poi chiedere denaro per la sua restituzione.

Secondo quanto appurtato dai carabinieri e riportato dai colleghi di PadovaOggi, i due avrebbero avvicinato un 19enne di Borgoricco mentre si trovava nella Città del Santo, riuscendo a portargli via il cellulare. A quel punto avrebbero proposto al giovane la restituzione del dispositivo dietro il pagamento di un riscatto, ma questi avrebbe mantenuto il sangue freddo ed avvisato i militari del tentativo di estorsione: ai due malviventi ha fatto dunque credere di essere pronto a versare quanto richiesto per riavere il proprio smartphone, ma all'appuntamento si sono presentati i carabinieri.

Arrestati in flagranza del reato di tentata estorsione, al processo per direttissima il giudice ha convalidato il provvedimento con una pena di un anno e due mesi di reclusione a testa, mentre il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.