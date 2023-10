Rubano profumi per tremila euro al centro commerciale: tre giovani in manette

Proseguono i servizi dei carabinieri della compagnia di Peschiera per prevenire e contrastare i reati nel territorio di competenza. Nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre è stato il personale della stazione di Bussolengo ad intervenire, su richiesta degli addetti alla sicurezza, presso il centro commerciale Le Porte dell'Adige, dove era stato segnalato un furto aggravato in corso.

Arrivati sul posto, gli uomini dell'Arma hanno individuato tre giovani, poi identificati in un ragazzo e due ragazze di 22 anni, i quali poco prima si sarebbero appropriati di numerose confezioni di profumi di varie marche per un valore complessivo di circa 3000 euro, riuscendo anche ad eliminare le placche antitaccheggio, dagli scaffali del supermercato Spazio Conad. Il trio poi si sarebbe guadagnato la fuga separandosi: mentre il ragazzo avrebbe sfruttato un’uscita di sicurezza situata sul retro dell’esercizio commerciale, le due giovani ne avrebbero presa una laterale, ma nonostante questo i carabinieri hanno bloccato tutti e tre, anche grazie alla collaborazione fornita dal personale addetto alla sicurezza.

Condotti in caserma per gli accertamenti del caso, una volta concluse le formalità di rito i tre giovani sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria, che giovedì mattina ha convalidato il provvedimento e disposto nei loro confronti i domiciliari, in attesa del rito direttissimo.