Le rubano la bici, ma la Polizia la ritrova subito dopo: 22enne denunciato

Rubato nel pomeriggio di giovedì in piazza Erbe, a Verona, un velocipede è stato immediatamente ritrovato e poi restituito alla legittima proprietaria, che si trovava in Questura per sporgere denuncia.

La donna ne aveva segnalato il furto poco prima e gli agenti della centrale operativa stavano diramando la descrizione, quando i poliziotti di quartiere hanno individuato la bicicletta. A condurla, un 22enne originario della Guinea Bissau residente nel veronese che, in tutta calma, stava transitando di fronte al Palazzo della Gran Guardia. Gli operatori di polizia hanno immediatamente fermato il giovane che ha negato di aver rubato il velocipede ed ha sostenuto, invece, di averlo appena acquistato da uno sconosciuto al prezzo di dieci euro, motivo per il quale è stato denunciato per ricettazione.

La bici è stata restituita alla legittima proprietaria che si trovava, al momento del ritrovamento, presso gli Uffici di lungadige Galtarossa per denunciarne formalmente il furto.

