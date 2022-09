Toglie le placche anti taccheggio ed esce con i vestiti rubati in borsa: arrestata

Erano circa le ore 19 di mercoledì, quando ha fatto il suo ingresso nel negozio Coin di via Cappello, a Verona. Lì, avrebbe prelevato dagli scaffali del reparto maschile diversi capi di abbigliamento e, una volta raggiunto il camerino, avrebbe staccato le placche anti taccheggio per poi infilare i vestiti in due grosse borse e uscire senza pagare.

Il comportamento sospetto della 30enne però non sarebbe sfuggito all'occhio attento dell’addetto alla vigilanza, il quale avrebbe osservato le sue mosse all'interno del punto vendita, per poi fermarla all'esterno in attesa degli agenti delle Volanti della polizia di Stato.

Oltre ai capi di abbigliamento sottratti, nelle borse che la donna aveva con sé le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto e sequestrato anche un dispositivo per la rimozione delle placche antitaccheggio.

Al termine degli accertamenti, la giovane è stata arrestata per furto aggravato e la refurtiva (4 paia di pantaloni ed una giacca, per un valore complessivo di circa 470 euro) è stata restituita al responsabile del negozio.

All’esito del rito direttissimo che si è svolto giovedì mattina, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta la settimana.