Ruba al supermercato, si scaglia sulle guardie giurate e ne ferisce una: 36enne arrestato

Si sarebbe scagliato con violenza contro la guardia giurata che lo aveva fermato all’uscita del supermercato dove aveva appena sottratto della merce, ferendolo alla mano e allo zigomo nel tentativo di scappare, ma è finito comunque in manette grazie alla polizia di Stato con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

L'episodio ha avuto luogo intorno alle 13.30 di martedì, quando alla centrale operativa della questura di Verona è arrivata la segnalazione di un’aggressione fisica ai danni di una guardia giurata del supermercato IN’S di via XX settembre, da parte di un cittadino marocchino di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale.

Dopo aver nascosto la merce in una borsa, l'uomo avrebbe dunque cercato di andarsene dal punto vendita senza pagare, ma è stato raggiunto all’uscita da due guardie giurate che in precedenza ne avevano osservato attentamente i movimenti all’interno dell'attività, invitandolo a rientrare per per saldare quanto dovuto.

Una richiesta che avrebbe irritato il 36enne innescando la sua reazione violenta: prima avrebbe minacciato gli addetti alla vigilanza intervenuti e poi si sarebbe scagliato contro uno di loro con un coltellino svizzero, ferendolo alla mano. Al termine della colluttazione, l'uomo sarebbe riuscito a divincolarsi e ad uscire dal supermercato. Inseguito dai due addetti alla vigilanza, avrebbe ha raccolto una bottiglia di vetro nei pressi di un cassonetto dei rifiuti di via XX settembre per scagliarla contro le guardie giurate, ferondone una allo zigomo.

Soltanto a fatica, l’altra guardia giurata è riuscita a raggiungere e bloccare il malvivente e a riportarlo all’interno del supermercato, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

A causa delle ferite riportate, la guardia giurata è dovuta ricorrere al Pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate lesioni alla mano sinistra e allo zigomo sinistro giudicate guaribili in 5 giorni.

Conclusi gli accertamenti, il 36enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni personali e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso il carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. All'uomo è stato inoltre contestato il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, essendo stati trovati nella sua disponibilità il coltellino svizzero utilizzato per ferire la vittima e un paio di forbici, cadute dalla sua borsa durante la colluttazione con le guardie giurate.

Venerdì il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.