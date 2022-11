Scoperto a rubare, aggredisce il responsabile del supermercato e scappa: 27enne arrestato

Domenica mattina sarebbe stato scoperto a rubare, dopodiché avrebbe aggredito il responsabile del supermercato IN’s di corso Cavour, a Verona, nel tentativo di fuggire con la merce indebitamente sottratta, ma alla fine il 27enne è stato arrestato dal personale delle volanti della questura. Il giovane era stato avvicinato dal dipendente dell'eserscizio, che gli avrebbe chiesto di pagare i generi alimentari che aveva nascosto sotto la giacca e a quel punto lo avrebbe afferrato per il collo, per poi spingerlo via e scappare.

La dettagia descrizione fornita al 113 però, avrebbe permesso ai poliziotti di rintracciarlo poco distante, in piazza Brà, e di trarlo in arresto. Vistosi nei guai e incurante delle persone di passaggio, il 27enne avrebbe iniziato ad insultare gli agenti e ad aggredire verbalmente l’addetta alla vigilanza del supermercato, giunta sul posto insieme al responsabile del punto vendita che aveva segnalato l’accaduto.

Il giovane sarebbe stato trovato in possesso dei generi alimentari rubati e di un paio di Airpods ancora sigillate delle quali non ha saputo indicare la provenienza: gli sono stati quindi contestati i reati di rapina impropria, di ricettazione e di oltraggio a pubblico ufficiale.

Al termine degli accertamenti effettuati sul suo conto, l’uomo ha atteso la celebrazione del rito direttissimo presso gli uffici di Lungadige Galtarossa. Lunedì mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.