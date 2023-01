Riempie zaino e trolley di merce, prova ad uscire senza pagare e aggredisce gli agenti

Nella serata di giovedì avrebbe commesso un furto all’interno dell’Esselunga di viale del Lavoro, a Verona, e ingaggiato una colluttazione con uno dei poliziotti intervenuti, ma alla fine il personale delle volanti della questura scaligera lo ha tratto in arresto.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il 35enne, intorno alle ore 19, era entrato nel supermercato con uno zaino e un trolley, che avrebbe riempito di whisky, birre, indumenti, auricolari bluetooth, cuffie e casse audio, per poi oltrepassare le casse automatiche senza pagare e venire bloccato dall’addetto alla vigilanza, in attesa dell’arrivo della volante.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il malvivente avrebbe estratto dalla tasca della giacca una tronchese e si sarebbe avvicinato repentinamente ad uno di loro, facendolo cadere a terra e provocandogli un trauma all’anca e al ginocchio sinistro, con una prognosi di cinque giorni.

Conclusi gli accertamenti, il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, in attesa che il legale rappresentante del supermercato formalizzi la querela per il furto subito. Nel frattempo la refurtiva, del valore complessivo di più di 530 euro, è stata restituita alla responsabile del punto vendita.

Venerdì mattina, il malvivente è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha accolto la richiesta di patteggiamento, condannandolo a sei mesi di reclusione.