Scoperto a rubare superalcolici, si scaglia contro il vigilante e viene bloccato dai carabinieri

Il tentativo di furto non è andato a buon fine e avrebbe quindi cercato di farsi largo con la forza, finendo comunque in manette. Era la sera di domenica 28 gennaio, quando i carabinieri della stazione di Castel D'Azzano hanno arrestato nella flagranza del reato di rapina impropria in 34enne di origini indiane.

Erano da poco passate le ore 18 e l'uomo, che si trovava in un supermercato della zona, avrebbe nascosto tra i propri indumenti 6 bottiglie di superalcolici del valore di 120 euro, per poi provare a superare le casse senza pagare la merce. Le sue mosse però non sarebbero sfuggite all'attenzione di un addetto alla vigilanza che lo avrebbe invitato a fermarsi, ma il 34enne in tutta risposta si sarebbe scagliato contro di lui colpendolo con calci e pugni. È partita così una colluttazione, al termine della quale il cittadino straniero è stato bloccato anche grazie all'intervento immediato dei carabinieri, nel frattempo allertati e arrivati sul posto.

La refurtiva è stata interamente restituita agli aventi diritto, mentre il 34enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata di martedì presso il tribunale di Verona. Convalidato il provvedimento, al termine dell'udienza il cittadino indiano è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.