Entra di notte nella concessionaria per rubare due smartphone: rintracciato ed arrestato

Un 28enne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona nella notte tra lunedì e martedì, per il furto di due smartphone compiuto all'interno di una concessionaria di via Basso Acquar.

Erano da poco passate le 2 quando i poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa da parte del titolare dell’attività commerciale di Verona. All'arrivo dei poliziotti il malvivente che aveva fatto scattare l'allarme si era già allontanato, ma grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza sarebbero riusciti ad individuarlo davanti all'ingresso della sala Bingo, a poche centinaia di metri dal luogo del furto.

Vedendo le divise, il giovane avrebbe cercato di liberarsi di una tronchese e di due smartphone, ovvero il bottino del colpo che avrebbe commesso poco prima, gettandoli in un cestino presente nelle immediate vicinanze.

Portato negli uffici di lungadige Galtarossa è stato sottoposto agli accertamenti del caso, i quali avrebbero permesso di appurare che il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per un episodio analogo risalente allo scorso 30 dicembre.

Concluse le verifiche, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 28enne è finito in manette con l’accusa di furto aggravato. Martedì mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.