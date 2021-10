Esce dal negozio con giubbotto e scarpe diverse, ma il vigilante lo nota: 20enne in manette

È uscito dal negozio con scarpe e giacca diversi da quelli con cui era entrato, finendo così in manette. I carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nel tardi pomeriggio di lunedì, sono stati infatti chiamati all'intervento al centro commerciale Adigeo, dove l'addetto alla sicurezza del punto vendita Primark aveva notato tre giovani muoversi in modo sospetto tra gli espositori e ne aveva dunque segnalato la presenza.

Un'intuizione che si è rivelata fondata, quando uno di questi è stato visto passare con giubbotto e scarpe sportive differenti da quelli che portava all'inizio. Una volta intervenuti, i militari hanno accertato che il 20enne di origini marocchine, con alcuni precedenti alle spalle, si era appropriato dei capi strappando via le etichette. Arrestato, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza e martedì mattina è comparsi davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e disposto l'obbligo di presentazione ai carabinieri due volte al giorno, in attesa del processo che si celebrerà a gennaio.