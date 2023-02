Sorpresa a rubare dagli scaffali del supermercato, addetta alla sorveglianza in manette

Anziché accertarsi che non si verificassero furti nel punto vendita, li avrebbe commessi. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifcio, nella giornata di sabato, a trarre in arresto una 35enne dipendente di una società di vigilanza, ritenuta responsabile di aver rubato merce per poco più di 120 euro, durante il turno notturno di sorveglianza in un supermercato di Arcole.

Al posto di vigilare sui malintenzionati, la donna sarebbe stata sorpresa dai dipendenti del negozio, durante le prime ore del mattino, a svuotare gli scaffali del supermercato e caricare la merce sulla propria auto.

Intervenuti su richiesta del personale del punto vendita, i militari hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario e fermato la 35enne con l'accusa di furto aggravato.

Il giorno stesso la donna è comparsa davanti al giudice del tribunale scaligero, che ha convalidato l'arresto e rimandato il processo a giugno.