Ruba il portafogli ad un 19enne, lo restituisce vuoto e lo colpisce per scappare

Un 19enne che si trovava in compagnia di alcuni amici, è stato vittima di un rapina a Verona nella notte tra sabato e domenica.

Erano circa le 4 del mattino, riferiscono le forze dell'ordine, e il ragazzo era appena uscito da un locale nel quale aveva trascorso la serata quando, mentre si stava dirigendo verso la propria auto posteggiata poco distante, è stato raggiunto da un estraneo che, dopo averlo abbracciato, avergli chiesto una sigaretta e ottenuto una risposta negativa, si era allontanato velocemente. Poco dopo il 19enne si sarebbe accorto che il portafogli che aveva in tasca era sparito, comprendendo allora che il gesto di quell'estraneo aveva probabilmente la finalità di derubarlo .

La vittima quindi ha allertato la polizia, dopodiché si è messo alla ricerca del presunto ladro, trovandolo poco lontano accovacciato dietro un'auto. Quest’ultimo, davanti all’insistenza del giovane che ripetutamente gli chiedeva di restituire quel che gli aveva sottratto, inzialmente gli avrebbe consegnato il portafogli vuoto affermando di non essere stato lui a rubarlo, poi sarebbe riuscito a farsi largo e a scappare spingendo e colpendo al volto il giovane.

Raggiunto dagli agenti delle volanti, che lo hanno intercettato in via Rotari, l'uomo è stato poi arrestato e la refurtiva (35 euro e una carta di credito) è stata recuperata sul posto dallo stesso proprietario.

Il fermato, un uomo di 29 anni, nella mattinata di lunedì è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e disposto poi nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.