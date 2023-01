Entra nel palazzo per rubare e infrange il vetro del portone, ma i rumori allertano i residenti

Ha provato a mettere a segno alcuni colpi in città senza riuscirci e alla fine è finito in manette. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona sono stati chiamati all'intervento nelle prime ore di domenica in Interrato dell'Acqua Morta, in città, dove un individuo, dopo aver infranto il vetro del portoncino d’ingresso, si era introdotto all’interno del condominio al civico 25, senza riuscire ad entrare in nessuno degli appartamenti presenti.

A quel punto si sarebbe spostato nel negozio per tatuaggi situato al piano terra del medesimo stabile, anche in questo caso dopo aver forzato la porta d'ingresso. I rumori da lui provocati però hanno attirato l'attenzione dei residenti, i quali hanno allertato la centrale operativa del 112 fornendo anche la descrizione del ladro, che nel frattempo si sarebbe allontanato a mani vuote.



Sono così intervenuti i militari, che lo hanno individuato e fermato a poche decine di metri dal luogo del reato: si trattava di un italiano di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, il quale avrebbe opposto una tenace resistenza nel tentativo di riuscire a fuggire, tentando di colpire con calci e pugni gli operanti ai quali ha rivolto pesanti minacce.Una volta bloccato, è scattato l'arresto: martedì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e fissato l’udienza per il giudizio al prossimo 8 marzo. Nel frattempo, l’imputato resterà agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.