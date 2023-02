Scoperto a rubare in un negozio all'Adigeo, restituisce la merce e finisce in manette

La modalità sarebbe sempre quella di altri furti tentati in questo tipo di negozi: entrato in un camerino, ha tolto le placche antitaccheggio dai capi di vestiario che poco prima aveva preso dagli scaffali, ha infilato una felpa nello zaino e rapidamente ha imboccato l'uscita, superando le casse senza pagare.

A venire arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona nel pomeriggio di martedì è un uomo di 35 anni, che avrebbe commesso un tentato furto presso il punto vendita Cisalfa, situato nel centro commerciale Adigeo, per il quale è stato segnalato alla centrale operativa intorno alle 14.45.

Quando gli agenti hanno raggiunto l’esercizio commerciale, il 35enne era già stato fermato dall’addetto alla vigilanza ed aveva già spontaneamente restituito la merce indebitamente sottratta del valore do 220 euro. Inoltre ha consegnato anche lo strumento utilizzato per asportare le placche antitaccheggio.

Le verifiche che sono seguite hanno consentito ai poliziotti di stabilire la reale identità dell'uomo, che in un primo momento aveva fornito informazioni non veritiere sul proprio conto: per questo motivo gli è stato contestato anche l’illecito di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Dagli accertamenti poi svolti negli uffici di lungadige Galtarossa, l’uomo è risultato essere già destinatario di numerose condanne per reati contro il patrimonio.

Mercoledì mattina il 35enne è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte alla settimana.