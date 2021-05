Arrivato in stazione, prova a rubare il monopattino ad un altro viaggiatore ma viene fermato

Durante il viaggio avrebbe chiesto con insistenza di provare il mezzo una volta arrivati allo scalo di Porta Nuova e al rifiuto del proprietario glielo avrebbe strappato di mano per cercare poi di allontanarsi

Nella serata di martedì, un cittadino tunisino di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova, per i reati di resistenza, porto di armi o di oggetti atti ad offendere e tentato furto con destrezza di un monopattino elettrico ad un viaggiatore, a bordo di un treno regionale proveniente da Milano.

Dalla ricostruzione eseguita dalle forze dell'ordine sarebbe emerso che il giovane, dopo la partenza del treno da Peschiera del Garda, avrebbe avvicinato la vittima (un coetaneo) manifestando un particolare interesse per il monopattino che aveva con sé e chiedendogli con insistenza di provarlo all’arrivo allo scalo di Porta Nuova. Arrivati in stazione, il giovane avrebbe risposto con un rifiuto alla richiesta del 21enne, che a quel punto gli avrebbe strappato di mano il veicolo tentando di scappare, venendo però bloccato dai poliziotti che nel frattempo erano stati avvisati dalla vittima.

Il cittadino tunisino, trovato anche in possesso anche di un grosso frangivetro senza un giustificato motivo, è stato accompagnato negli uffici della Polfer, dove si sarebbe rifiutato di collaborare e avrebbe iniziato a tirare pugni, calci e testate contro il muro, opponendo resistenza nei confronti degli agenti che sono intervenuti per bloccarlo.

Da un controllo nella banca dati è emerso che il ragazzo nordafricano, residente a Verona, oltre ad essere pluripregiudicato per vari reati, aveva l’obbligo di firma quotidiana presso la locale stazione dei carabinieri.