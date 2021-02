Prende un monopattino da Unieuro ed esce senza pagarlo, ma viene fermato poco dopo

È accaduto nei giorni scorsi in via Cappello, a Verona. Le telecamere del punto vendita avevano immortalato il fatto e il direttore ha quindi potuto lanciare immediatamente l'allarme

Entra da Unieuro, in via Cappello a Verona, sceglie il monopattino che più lo soddisfa, ci sale sopra ed esce senza pagarlo, come se nulla fosse.

Peccato che il viaggio a bordo del mezzo elettrico sia durato ben poco, appena il tempo di arrivare in via XX Settembre e il ladro è stato fermato dalla Polizia locale.

Si tratta di un cittadino ghanese di 34 anni, ora accusato di furto aggravato, il protagonista dell’episodio avvenuto nei giorni scorsi. L’uomo è stato prontamente individuato dai vigili di Quartiere di Veronetta dopo l’immediata segnalazione alla centrale operativa da parte del titolare del negozio.

Le immagini interne del punto vendita confermato che l'autore del furto corrispondeva all’uomo fermato, così come il monopattino di marca Segway era proprio quello indebitamente fatto uscire dal negozio. Dove è stato riportato e restituito al direttore.