Si aggira tra i garage del condominio per rubare ma viene visto e finisce in manette

È stato un residente, nella prima mattinata di mercoledì, a notare l'estraneo che si aggirava nell'area dei garage di un condominio di via Segni, a Grezzana, e a richiedere l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona.

Arrivati sul posto, i militari sono riusciti a rintracciare all'interno di un box non occupato un 33enne residente in un Comune della zona, trovandolo in possesso di numerosi utensili e valori, quali carte di credito e contanti, che sarebbero stati asportati da vari box e auto parcheggiate all’interno di questi.

La refurtiva è stata poi restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo, cui è stato sequestrato un cacciavite verosimilmente utilizzato per forzare le porte basculanti dei garage, è stato arrestato.

Il giudice ha in seguito convalidato il provvedimento e disposto che l’imputato, in attesa della celebrazione del processo fissato per il 22 febbraio del prossimo anno, resti sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di uscire di casa nelle ore notturne.