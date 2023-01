Ruba una bottiglia di Franciacorta da Signorvino e aggredisce gli agenti: 19enne in manette

Lunedì sera, intorno alle 23.45, sarebbe entrato all'interno del locale Signorvino, situato in corso Porta Nuova a Verona, avrebbe prelevato una bottiglia di Franciacorta dallo scaffale e sarebbe poi uscito senza pagare. Un comportamento che però non è sfuggito agli agenti delle volanti della questura che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, avrebbero notato il ragazzo mentre usciva in fretta e furia dall'attività con una bottiglia di vino, per poi fuggire in direzione di via dei Mutilati.

Intuendo che potesse trattarsi di un furto, i poliziotti hanno inseguito il giovane e lo hanno raggiunto in via Manin, dove è stato bloccato ed arrestato nonostante i violenti tentativi di opporsi.

Si trattava di un 19enne già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il quale al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento. Uno degli agenti intervenuti infatti, nel corso della colluttazione ha riportato un trauma al ginocchio sinistro, con una prognosi di 30 giorni.

Martedì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, oltre all'obbligo di dimora a Verona.