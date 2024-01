Prende 16 pezzi di formaggio ed esce dal supermercato senza pagare

Un arresto per furto e l'esecuzione di due ordini di carcerazione sono stati eseguiti ieri, 26 gennaio, dai carabinieri veronesi.

Il furto è stato compiuto ieri pomeriggio da un 26enne nordafricano all'Eurospar di Via Emo, a Verona. Il giovane, aggirandosi fra le corsie del supermercato, aveva prelevato vari pezzi di formaggio e se li era nascosti nel giubbotto. Come se nulla fosse, il 26enne aveva poi oltrepassato le casse senza pagare.

Il direttore del supermercato ha segnalato il fatto ai carabinieri che tempestivamente sono giunti sul posto ed hanno bloccato il giovane. Sottoposto a perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 16 confezioni di formaggio del valore complessivo di circa 150 euro ed è stato arrestato per furto aggravato.

Questa mattina, il 26enne è stato portato in tribunale dove ha patteggiato la pena di due mesi di reclusione.

Sempre ieri a Verona, i carabinieri hanno arrestato un 26enne veronese, già noto alle forze dell’ordine, poiché doveva espiare la pena detentiva di due anni due mesi e venticinque giorni di carcere per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Mentre a Nogara, i militari hanno arrestato un 22enne di Legnago. Al giovane, era stata sospesa la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui era stata disposta la custodia in carcere per il reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, sia il 26enne veronese che il 22 di Legnago sono stati condotti nel carcere di Montorio.