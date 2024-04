Prende la e-bike di un turista in centro a Verona: rintracciato in un garage con altre 9 bici rubate

Con l’arrivo della bella stagione solitamente si intensifica l'uso della bicicletta, solitamente però in questo periodo aumenta anche il numero di furti di mezzi a due ruote, soprattutto di quelli elettrici che spesso hanno un valore elevato. Un fenomeno che la polizia locale di Verona riesce a contrastare anche grazie alle preziose segnalazioni di cittadini e cittadine.

L’ultimo episodio si è registrato venerdì pomeriggio, quando è stato segnalato alla centrale operativa il furto di un velocipede elettrico marca Bianchi in via Roma, il quale era a disposizione di alcuni turisti. Immediato l’intervento delle pattuglie del comando di via del Pontiere che, grazie ad un gps posizionato sul veicolo, sono riuscite ad individuare il tragitto del mezzo.

L’autore del furto è un 40enne, individuato in via Ticino dove, in un garage, sono state rinvenute anche altre 9 biciclette, oltre a quella rubata, tutte a trazione elettrica tranne una. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro per verificarne la provenienza, e l’uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.

Venerdì sera infine la bici Bianchi è stata restituita alla persona che aveva subito il furto, mentre altre tre nelle prossime ore verranno recapitate ai legittimi proprietari.

La polizia locale di Verona richiama l’attenzione dei cittadini e delle cittadine sulla necessità di denunciare sempre i furti di biciclette, ma anche di adottare cautele e sistemi tecnologici che possano individuare gli autori dei furti. A breve inoltre verrà lanciata una grande campagna informativa per istruire la cittadinanza ad adottare misure per prevenire e limitare questo fenomeno.