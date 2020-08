Ruba 4 bottiglie di champagne e cerca di scappare dal supermercato: arrestato

Il suo tentativo di accaparrarsi dello champagne senza pagare, non è andato come probabilmente sperava. Nel pomeriggio di martedì 11 agosto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago sono intervenuti in un supermercato del luogo, dove gli addetti alla vigilanza avevano intercettato un uomo che aveva eluso le misure di sicurezza e si era impossessato di 4 bottiglie di champagne, per poi cercare di scappare con il bottino.

Una volta fermato, il 36enne straniero è stato tratto in arresto dagli operatori dell'Arma e mercoledì mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona, il quale, in seguito alla direttissima, ha convalidato l'arresto e condannato l'individui a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena e una multa di 200 euro.

