Ruba il cellulare dal furgone incustodito ma due testimoni lo bloccano: 33enne in manette

Avrebbe ben pensato di approfittare del fatto che il furgone parcheggiato di fronte all’ingresso dell’officina On Motors, a Verona, fosse stato lasciato aperto ed incustodito dal proprietario, un rivenditore di gomme, che era entrato nell'attività commerciale per svolgere alcune pratiche burocratiche. Il 33enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe visto che il cellulare dell'uomo era rimasto a bordo del veicolo e se ne sarebbe appropriato credendo di passare inosservato, ma due testimoni si erano accorti della sua presenza e, intuendo le sue intenzioni, hanno osservato le sue mosse.

Una volta compiuto il furto l'uomo avrebbe provato a dileguarsi, ma la sua corsa è terminata poco dopo in quanto, dopo aver cercato invano di nascondersi tra le auto e i camper parcheggiati sulla via, è stato bloccato dai due testimoni, che nel frattempo avevano già richiesto l’intervento dei carabinieri. Ne è nata una colluttazione che è terminata solo con qualche capo d’abbigliamento strappato e senza feriti, mentre il cellulare è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.

Privo di documenti, il 33enne è stato portato in caserma per essere fotosegnalato: si tratta di un cittadino tunisino già noto alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora. Informata l’autorità giudiziaria, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Verona. Nella mattinata di giovedì è stato tradotto davanti al giudice del Tribunale di Verona, il quale ha convalidato il provvedimento, disposto la custodia cautelare in carcere e rinviato il processo ai primi giorni di giugno.