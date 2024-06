Ruba capi firmati dalla tenda di un camperista, ma viene visto e poi arrestato

Era la mattinata di lunedì 3 giugno, quando una donna ha notato un individuo che si aggirava, con fare sospetto e in modo guardingo, all’interno del parcheggio pubblico di via Frà Giocondo, a Verona, per poi fermarsi di fronte a un camper e a una tenda da campeggio. A quel punto l'uomo, molto lentamente verosimilmente per non fare rumore e attirare l’attenzione, avrebbe aperto la cerniera della tenda e avrebbe iniziato ad arraffare, mettendoli nel proprio zaino, tutti gli indumenti trovati all’interno (principalmente capi firmati Nike e Lacoste).

Compresa la situazione la testimone ha contattato i carabinieri, i quali sono intervenuti tempestivamente fermando l'uomo poco distante.

Negare l'accaduto non sarebbe bastato a dissuadere i militari della sezione radiomobile di Verona, i quali hanno dato il via alla perquisizione che avrebbe permesso di rinvenire la refurtiva, la cui paternità è stata riconosciuta poco dopo dal vero proprietario: un giovane ragazzo francese che al momento del furto si trovava all’interno del camper per riposare e al quale è stato restituito il maltolto.

Il fermato è un 43enne di origine tunisina già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Informata la Procura, è stato tratto in arresto martedì mattina è stato condotto davanti al giudice, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Verona e provincia, rinviando l’udienza al prossimo luglio.