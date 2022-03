Scappa con la borsetta della libraia dopo averla distratta, ma viene fermato poco dopo

Entrato nella librearia, avrebbe chiesto informazioni alla commessa su di un libro in particolare e, quando questa si è allontanata per cercarlo si sarebbe appropriato della sua borsetta tenuta dietro il bancone ed è scappato. Il tutto avrebbe avuto luogo lunedì nella zona di Borgo Milano, a Verona, ai danni della 26enne veronese titolare della “Libreria Jolly del Libro” di via Umbria.

A dare l'allarme è stata una guardia giurata, in quel momento in sevizio di vigilanza in un vicino istituto di credito, la cui attenzione è stata attirata dalle grida della vittima, che nel frattempo si era precipitata in strada e si era lanciata all'inseguimento del ladro. La segnalazione è stata immediatamente diramata alle pattuglie delle Volanti, le quali si trovavano vicine al luogo dove è avvenuto il furto e hanno subito individutato il presunto responsabile, intercettato mentre fuggiva in direzione di corso Milano con la borsa rubata ancora tra le mani.

La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto, mentre l'uomo, un cittadino serbo di 30 anni, è stato invece arrestato e condotto negli uffici di lungadige Galtarossa dove, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, la dottoressa Labate, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo.

Il trentenne è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura che ha avviato gli accertamenti necessari per appurare la regolarità o meno della sua posizione sul territorio italiano.

Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e rinviato l’udienza a giugno.