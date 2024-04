Ruba le borse appese al ristorante, ma i clienti chiamano i carabinieri: 37enne arrestata

Sarebbe la protagonista di alcuni borseggi avvenuti nella serata del 3 aprile a Borgo Venezia e Veronetta e anche di altri episodi avvenuto nei giorni precedenti. I carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nella serata di mercoledì, hanno quindi tratto in arresto, in flagranza di reato la 37enne di origine sarda, residente a Verona, con l'accusa di furto e ricettazione.

Vittime dei furti mercoledì sera, due signore che stavano cenando in altrettanti ristoranti. Dall'Arma infatti riferiscono che la 37enne sarebbe entrata in diversi locali con una scusa, avvicinandosi e appropriandosi, senza farsi notare, delle borse appese sugli schienali delle sedie. La donna però sarebbe stata notata da altri clienti delle attività, che hanno contattato il 112 richiedendo l'intervento dei carabinieri.

Pochi minuti dopo i militari hanno individuato e fermato la presunta ladra, che è stata condotta nella caserma di via Salvo D'Acquisto per gli accertamenti del caso. La 37enne sarebbe stata trovata in possesso non solo della refurtiva sottratta mercoledì, ma anche di altro materiale, tra cui soldi, carte di credito e di debito, documenti personali, di cui si sarebbe impadronita nei giorni scorsi.

Grazie alle denunce formalizzate in precedenza, i carabinieri hanno potuto risalire ai proprietari e riconsegnare tutta la refurtiva agli aventi diritto.

Arrestata, la 37enne è stata trattenuta nelle camere di sicurezza del Comando provinciale, in attesa di comparire davanti all'autorità giudiziaria.