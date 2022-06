Ruba la borsa ad una madre in bici e scappa: rintracciato grazie ai passanti

Avrebbe raggiunto alle spalle una donna per sottrarle la borsa custodita nel cestino della bicicletta, dopodiché sarebbe scappato a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La sua fuga però sarebbe stata breve: il malvivente infatti sarebbe stato prima inseguito da alcuni passanti che avevano assistito alla scena e poi arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Il tutto si sarebbe verificato lunedì in città, poco dopo le 15, in via Camuzzoni. La vittima, una 41enne che stava rientrando a casa in bicicletta insieme ai due figli, sarebbe stata raggiunta e derubata dal giovane, che si è dato poi alla fuga con la borsa sottratta, scavalcando la recinzione di un’area condominiale.

Il ladro, un 25enne già noto alle forze dell’ordine, in pochi minuti sarebbe stato però raggiunto dagli agenti delle Volanti, che lo hanno individuato grazie alla descrizione fornita da alcuni passanti e alle indicazioni sulla direzione della sua fuga

Vedendo le divise, il malvivente avrebbe gettato a terra la refurtiva e tentato, senza successo, di opporsi all'arresto. Oltre alla borsa appena rubata, nascosto tra gli indumenti intimi del giovane, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto anche uno smartphone di cui l'individuo non ha saputo giustificare il possesso.

Al termine degli accertamenti il 25enne è stato arrestato per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Martedì mattina, dopo la convalida del provvedimento, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.