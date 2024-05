Ruba due bici da un'auto nel parcheggio del Grand'Affi, ma viene scoperto da un carabiniere fuori servizio

Un cittadino francese di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Caprino Veronese nella mattinata di mercoledì, in quanto sarebbe stato sorpreso a rubare due biciclette, del valore complessivo di 7500 euro, nel parcheggio del centro commerciale Grand'Affi Shopping Center.

In prima battuta a sventare il furto ci ha pensato un militare della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Verona libero dal servizio, il quale si era recato al centro commerciale e, mentre parcheggiava la propria auto, ha notato l'individuo che armeggiava in maniera sospetta nei pressi di una rastrelliera portabiciclette installata su una vettura con targa tedesca. Capito di essere stato scoperto, il 21enne avrebbe cercato di scappare in sella ad una delle due biciclette rubate, venendo però tempestivamente bloccato dai militari di Caprino, che in quel momento transitavano in zona per uno dei consueti servizi di controllo e perlustrazione del territorio.

Informato dell'arresto, il pm di turno presso la Procura di Verona ha disposto il processo con rito direttissimo. Nella mattinata di giovedì il 21enne è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, che ha convalidato il provvedimento e rinviato l'udienza.