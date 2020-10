Ruba una bici e mette a segno un furto all'OVS: fermato dai carabinieri

Era il pomeriggio di lunedì quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile ha avvistato un 39enne originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine, che si allontanava in sella ad una bicicletta con uno zainetto in spalle. In precedenza i militari lo avevano visto a piedi e senza la borsa a spalle, così hanno deciso di fermarlo scoprendo poi che nascondeva nello zaino 4 capi di abbigliamento che avrebbe rubato poco prima al punto vendita OVS di via Mazzini, in città. Anche la bicicletta, per stessa ammissione dell'uomo, sarebbe stata rubata poco prima in centro.

La merce, del valore di 165 euro, è stata restituita, mentre la bici ed il tagliaunghie usato per rimuovere le placche antitaccheggio sono stati sequestrati.

Dopo una notte in cella, lo straniero è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto e lo ha sottoposto al divieto di dimora a Verona: ciò in attesa del processo che verrà celebrato l'11 novembre prossimo.

