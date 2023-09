Sorpreso a rubare l'e-bike, aggredisce il proprietario ed un passante: 27enne in manette

Pensava di non essere visto quando si è impossessato della bicicletta elettrica parcheggiata lungo la via, invece il proprietario si è accorto di quanto stava accadendo e da lì si è scatenato un parapiglia.

Il tutto ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di venerdì in pieno centro a San Bonifacio. Protagonista dell'episodio un 27enne di origine nordafricana, che ha messo le mani su una e-bike posteggiata sulla pubblica via, sprovvista di catena o altri sistemi di sicurezza, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Il proprietario el mezzo però si trovava in un vicino bar del centro insieme ad alcuni amici e quando si è accorto di quel che stava accadendo ha raggiunto il giovane: una volta ripreso possesso del mezzo, del valore di oltre 4 mila euro, avrebbe chiesto spiegazioni al 27enne, che in tutta risposta lo avrebbe aggredito improvvisamente con due violenti calci sferrati in pieno volto. Stessa sorte riservata ad un altro passante che era intervenuto a difesa della vittima derubata, il quale sarebbe stato colpito alla spalla con un oggetto contundente lanciatogli contro.

In quel momento, transitava in strada a bordo della propria auto un carabiniere libero dal servizio della compagnia di San Bonifacio, il quale ha notato il gruppo di persone che tentava di fermare il giovane. Il militare ha allertato la centrale operativa del 112 dopodiché ha seguito il ladro, il quale ha minacciato i presenti con un coccio di bottiglia, riuscendo così ad allontanarsi.

L'intervento di altre due pattuglie della Compagnia di San Bonifacio, avrebbe poi permesso di rintracciare il responsabile poco di stante dal luogo dei fatti, grazie anche alle preziose indicazioni fornite dai cittadini presenti.

Il 27enne, già noto alle forze dell'ordine e indicato in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, è stato trovato in possesso di hashish e di una roncola di 12 centimetri, che deteneva senza alcun motivo. Per lui dunque sono scattate le manette con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Come disposto dall'autorità giudiziaria scaligera, l'arrestato è stato condotto nel carcere di Montorio, mentre i due cittadini feriti se la sono cavata con qualche giorno di prognosi.