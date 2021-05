Ruba dalle auto in sosta e con un sampietrino sfonda la vetrina di una gelateria

Ha rovistato dentro un’auto in sosta, ha tentato di aprirne un’altra e, poi, ha sfondato con un sampietrino la vetrata della gelateria “La Romana” di piazza Santo Spirito, a Verona: il tutto ben oltre l’orario del coprifuoco e sotto lo sguardo di un residente, allertato dai forti rumori provocati dallo schianto della pietra contro la portafinestra dell'esercizio.

E proprio grazie alla temperstiva allerta lanciata alla centrale operativa della Questura scaligera nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare l’autore di questa serie di reati: si trattava di un 28enne originario del Marocco, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale. Subito dopo la segnalazione, il giovane è stato intercettato poco distante, nei pressi dei giardini di piazza Pradaval, con addosso un navigatore satellitare (che le forze dell'ordine ritengono rubato da un'auto in sosta), tracce di sangue sulle mani e sui jeans e diversi frammenti di vetro sui vestiti: elementi questi che i poliziotti hanno ritenuto riconducibili ai fatti descritti in precedenza e segnalati da un testimone.

Indicato come il responsabile dell'accaduto, il giovane è finito in manette anche con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto si sarebbe opposto con violenza ed aggressività al controllo degli operatori.

Sabato mattina il 28enne è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida del provvedimento, ha concesso il nulla osta all’espulsione.

Nel frattempo proseguono le indagini degli inquirenti, avviate dopo aver accertato la presenza di un'altra auto in sosta, in una vicina a quella dove sono avvenuti i precedenti fatti, con l’interno completamente rovistato e il finestrino anteriore destro sfondato, secondo gli investigatori, con una pietra che è stata rinvenuta ai piedi del veicolo, del tutto simile a quella utilizzata per infrangere la vetrata della gelateria.

Infine l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato, nei confronti del cittadino straniero, le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.