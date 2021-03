Ruba alcolici al supermercato e viene incastrato dalle telecamere: denunciato 38enne

Residente in provincia di Verona, avrebbe messo a segno il colpo in un punto vendita in provincia di Udine a febbraio ed è stato rintracciato nei giorni scorsi

È stato denunciato nella mattina di giovedì 11 marzo per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Majano, in provincia di Udine, un cittadino romeno di 38 anni, residente in provincia di Verona.

Come riferiscono i colleghi di UdineToday, il 20 febbraio, l'uomo aveva rubato dal supermercato Coop di Majano numerose bottiglie di vino pregiato e liquori per un valore di circa 650 euro. Il 38enne, pluripregiudicato, è stato identificato attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza interna del punto vendita, al termine delle indagini svolte in collaborazione con la Procura di Udine dai carabinieri della stazione di Majano.